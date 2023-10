LOSC : Cabella craint le pire pour la série de matches à domicile

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En une semaine, le LOSC va jouer trois matches à domicile. Dimanche, il accueillera Brest en championnat, puis le Slovan Bratislava en Europa League Conférence jeudi et Monaco trois jours plus tard en Ligue 1. Une série qui inquiète énormément Rémy Cabella mais pas en raison du niveau de ses adversaires ou de celui de son équipe. A RMC, le meneur a expliqué que la pelouse de la Décathlon Arena était dans un sale état après avoir accueilli des matches de la Coupe du monde de rugby et le France-Ecosse (4-1) de mardi, ce qui ne laisse rien augurer de bon...

"La pelouse est vraiment catastrophique"

« J’ai été voir le match de l’équipe de France et j’ai vu la pelouse de loin… Quand je voyais les Bleus prendre leurs appuis, mais c’est catastrophique, alors que nous avec notre jeu, on essaie de jouer. Mais ce n’est pas ça le pire, parce qu’on joue dimanche, on rejoue jeudi puis encore dimanche dessus contre Monaco. Franchement, c’est dommage pour le football, surtout qu’on y peut rien, car le terrain ne nous appartient pas. La pelouse est vraiment catastrophique. » Vu la météo pour les prochains jours, ça ne risque pas de s'arranger !

