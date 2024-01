LOSC : très clair sur le mercato, Fonseca avertit ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

De toute évidence, Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC, n'a aucune intention d'aligner en Coupe de France, face aux amateurs de Golden Lion, une équipe bis. Et en dépit de nombreuse absences (Cabella, Cavaleiro, Djalo et les éléments partis à la CAN) ce sont bien les meilleurs du moment qui prendront part à la rencontre prévue au stade Pierre-Mauroy. Le technicien nordiste était ce vendredi en conférence de presse.

"Travailler pour recruter"

"Il est important de faire jouer les meilleurs, c’est donc la meilleure équipe du moment qui jouera. Nous devons respecter l’adversaire et nous voulons gagner. Nous n’avons pas de matchs en milieu de semaine, nous pouvons faire jouer l’équipe qui est la meilleure."

Fonseca, comme on pouvait s'y attendre, a également été interrogé sur le mercato hivernal. Et là-encore, à défaut de donner des noms ou des compartiments de jeu à améliorer, il a précisé qu'il attendait du monde. "Nous travaillons sur le sujet, nous avons des réunions de prévu pour parler des joueurs. Nous avons des cibles, des noms. Nous devons maintenant travailler pour recruter les joueurs."

Podcast Men's Up Life