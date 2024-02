LOSC – Clermont : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Paulo Fonseca doit composer sans le jeune Bouaddi, suspendu suite à son carton rouge le week-end dernier contre Montpellier. Samuel Umtiti et Ivan Cavaleiro sont blessés alors que Bafodé Diakité est en phase de reprise.

En face, Pascal Gastien est privé d’Alan Virginius, prêté par Lille, suite à un accord entre les clubs et doit composer avec une kyrielle de blessés (Konaté, Mabrouk, Andric) et un joueur à la CAN (Bela).

Les compos officielles :

Lille : Chevalier – T.Santos, Alexsandro, Yoro, Ismaïly –André (cap.), Bentaleb, A.Gomes – Zhegrova, J.David, Ounas.

Clermont : M.Diaw – Pelmard, Matsima, Caufriez – Zeffane, J.Gastien, Magnin (cap.), Borges – Boutobba, Allevinah – Nicholson.

