LOSC - FC Metz : Paulo Fonseca annonce une pluie de bonnes nouvelles !

Vainqueur en Ligue Europa Conférence ce jeudi contre Ljubjana (2-0), le LOSC aborde la réception du FC Metz en confiance ce dimanche (17h05). Paulo Fonseca pourra même compter sur le retour d’Adam Ounas dans son groupe. Mais aussi de samuel Umtiti.

Ounas et Umtiti sont prêts

« Ounas a fait l’entraînement et est prêt pour le match, a-t-il déclaré en conférence de presse. Bafo (Diakité) et Ismaily aussi. Nous avons seulement Nacho (Miramon) et Akim (Zedadka) qui ne sont pas prêts pour jouer demain. Tous les autres sont prêts, hormis Tiago Djalo. Samuel (Umtiti) est prêt, tout va bien, il a fait l’entraînement. Jona (David) a été préservé jeudi, mais il a fait les deux entraînements et est prêt pour le match. Nous ne voulions prendre aucun risque pour avoir Jona demain. »

