LOSC : Fonseca accable Bouaddi et a vu rouge après l’arbitre à Montpellier

L’arbitrage sera encore dans le collimateur des acteurs de Ligue 1 ce week-end. Alors que le FC Nantes semble avoir été lésé à Reims, Paulo Fonseca n’a pas compris certaines décisions des officiels ce même jour lors du match entre le MHSC et le LOSC. Sanctionné d’un carton jaune en première période (31e), quand son homologue Michel Der Zakarian semblait intouchable, il a tenté d’obtenir des explications à la pause, en vain.

« Le carton rouge pour Ayyoub est juste »

« Nous étions la meilleure équipe, mais quelques détails empêchent parfois de l’emporter. Je sens que sur les derniers matchs, les arbitres font beaucoup d’erreurs en notre défaveur. Aujourd’hui, je pense qu’il y avait un bon arbitre, mais il a fait une grosse erreur, a-t-il pesté sur Prime Vidéo. Il nous a retiré la possibilité de gagner (en sifflant un hors-jeu précoce sur Jonathan David en 1ère période, ndlr). Pour moi, c’est difficile de comprendre pourquoi il a pris cette décision. Aujourd’hui, les indications données aux arbitres sont pourtant claires (laisser finir l’action avant de siffler un hors-jeu et permettre au jeu d’être fluide, ndlr). Et c’était le cas pendant tout le match, les arbitres n’ont pas laissé jouer. C’est vraiment difficile de comprendre. Après, ce n’est pas seulement cette situation, mais tout le match, j’ai senti des choses… Et mon carton, je ne pouvais même pas lui parler, lance ainsi Paulo Fonseca au micro de Prime Vidéo. Par contre, je dois dire que le carton rouge pour Ayyoub (Bouaddi) est juste. Il est jeune, il doit apprendre. »

