LOSC : Fonseca annonce trois coups durs avant Clermont et envoie déjà un message au PSG

À la veille du déplacement sur la pelouse de Clermont, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre, annonçant que Tiago Djalo et Ivan Cavaleiro étaient forfaits et qu'Adam Ounas était incertain.

Fonseca veut tout gagner jusqu'à 2024

"Nous avons seulement Tiago Djalo qui n’est pas prêt, ainsi qu’Ivan Cavaleiro. Nous avons aussi Adam Ounas qui a de la température et nous ne savons pas s’il sera rétabli pour demain. Il ne viendra pas avec nous ce soir, mais on en saura plus demain", a déclaré le technicien portugais devant la presse avant de fixer un objectif à ses joueurs d'ici la trêve hivernale. "L'objectif est de gagner les trois matchs. C’est une semaine très importante pour nous et je dois penser aux trois matches, pas seulement à celui contre Clermont. Il y a une gestion pour gagner ces trois matches, il y a une réflexion." Ce qui est un sacré objectif puisque les Dogues affronteront notamment le Paris Saint-Germain d'ici la fin de l'année 2023.

