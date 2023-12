LOSC : Fonseca justifie ses choix payants face au PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il s'en est fallu d'une minute mais la tactique de Paulo Fonseca lors de LOSC-PSG (1-1) a finalement été payante. La lecture du match aurait été forcément différente si Jonathan David n'avait pas égalité à la dernière seconde. Mais puisque le Canadien, entré en cours de jeu, a trouvé la faille de la tête dans les arrêts de jeu, l'entraîneur lillois a pu expliquer sourire aux lèvres les risques tactiques qu'il a pris pour la réception de l'ogre parisien.

Un plan avorté avec Gudmundsson

"Gudmundsson aligné au milieu ? Je pensais que Hakimi allait jouer dans un couloir droit parisien très fort. Je voulais bien défendre dans cette partie du terrain. Or, il n'a pas joué... Mais Gaby (Gudmundsson) a fait un bon match. Pourquoi Diakité en latéral droit au lieu de Santos alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps ? Car il défend mieux que Tiago qui est un joueur plus offensif. Contre Barcola, Mbappé, Dembélé, ce n'est pas facile. Il fallait aligner des profils plus forts défensivement. Yazici titulaire ? Il y a deux raisons. J'avais des doutes avant de composer mon équipe. Jonathan (David) n'avait fait que deux entraînements. Tactiquement, nous pouvions gagner d'autres choses avec Yusuf (Yazici) en pointe. Lui aussi a fait un bon match défensivement. L'entrée de Jonathan est également très bonne. C'était un choix tactique."

