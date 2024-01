LOSC : Fonseca met la pression sur ses dirigeants et parle mercato

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le groupe

"Sont absents Bafodé Diakité et Cavaleiro. Ce dernier souffre des adducteurs. Cabella est revenu dans le groupe, mais je ne sais pas sil ne sera pas encore trop court. Mais tous les autre joueurs seront présents. Tiago Djalo est prêt mais il ne sera pas là pour le match, il a encore besoin d’une semaine."

Lorient

"Un match piège ? Je pense qu'avec la CAN et les blessures, chaque match peut être différent. Tous sont difficiles. Ceux qui jouent sont motivés, mais dans les deux équipes, il faudra être sérieux. Le match aller a été notre pire rencontre de la saison, donc méfiance."

Mercato

"Oui, j'attends des recrues. On était sur un joueur de Porto qui comme vous le savez est resté dans son club, finalement. On souhaite toujours la venue d'un attaquant. On a des noms, oui. Et je suis confiant dans ce dossier. Mais je ne vous donnerai pas de noms, bien entendu !. Si on veut être une équipe ambitieuse, il nous faut un autre attaquant, c'est clair. Pour moi, le joueur sera dès demain avec nous (rires). Mais plus sérieusement, je reste positif. En tout cas, on a vite besoin du joueur. Des départs ? Hormis Virginius à Clermont, je pense que non."

