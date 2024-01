LOSC : la réponse magistrale de Fonseca à Ronaldo

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Cristiano Ronaldo a provoqué un véritable tollé en France avec ses déclarations de vendredi, pendant la cérémonie des Globe Soccer Awards. L'attaquant d'al-Nassr a assuré que le championnat saoudien était désormais meilleur que la Ligue 1 et qu'on pouvait le croire sur parole puisqu'il y jouait... alors qu'il n'a jamais évolué en Ligue 1. La LFP a répondu au quintuple Ballon d'Or, de même que tous les protagonistes de la L1 interrogés, comme Eric Roy, qui l'a invité à y jouer.

"Les gens intelligents comprendront pourquoi Cristiano Ronaldo a dit ça"

Ce dimanche, c'est au tour de Paulo Fonseca de s'y coller. Et pas de patriotisme avec l'entraîneur du LOSC, qui a en effet sous-entendu que CR7 avait été payé pour dire cela : "Les gens intelligents comprendront pourquoi Cristiano Ronaldo a dit que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1". Il est vrai que Ronaldo, en plus d'être salarié d'al-Nassr, est également ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Et que cela implique, notamment, des déclarations de la sorte, qui reposent sur pas grand-chose...

Paulo Fonseca réagit aux propos de Cristiano Ronaldo en conférence de presse :



« Les gens intelligents comprendront pourquoi Cristiano Ronaldo a dit que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1. » 😶 pic.twitter.com/olrw18nu9Y — Footballogue (@Footballogue) January 20, 2024

