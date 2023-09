LOSC : Leny Yoro rejoint un cercle prestigieux

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Plus jeune joueur à avoir fait ses débuts chez les professionnels avec le LOSC, Leny Yoro a une nouvelle fois inscrit son nom dans l’histoire des Dogues ce samedi. Lors du barrage de la Ligue Europa Conférence au mois d’août face au HNK Rijeka, le jeune défenseur avait soulage le public lillois en donnant la victoire aux siens en fin de match. À 17 ans, 9 mois et 11 jours, Leny Yoro était devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer un but avec le LOSC sur la scène européenne.

Un cercle prestigieux

Ce samedi lors de Stade Rennais – LOSC, Leny Yoro est devenu le 4e plus jeune buteur des Lillois en Ligue 1 à 17 ans et 10 mois. Il est devancé par Kevin Mirallas (17 ans et 7 mois), Eden Hazard (17 ans et 8 mois) et Divock Origi (17 ans et 9 mois) comme le révèle Stats du Foot. Le talent des Dogues rentre dans un cercle prestigieux et imite de très grands joueurs…

