LOSC : les Dogues champions d'Europe... de la plus-value

Depuis que la Ligue 1 a décidé - par la force des choses - de faire du trading sa spécialité, seuls quelques-uns de ses clubs ont réussi à briller. Il y a l'OL, grâce à son centre de formation, et Lille ainsi que Monaco. Ces deux derniers ayant pour point commun d'avoir eu Luis Campos comme directeur sportif, ce qui n'est pas un hasard vu l'expertise du Portugais pour dénicher des pépites en devenir.

386 M€ engrangés depuis 2014

Une étude dévoilée ce mercredi par l'Observatoire du football montre que le LOSC est le club ayant engrangé le plus d'argent dans les transferts de joueurs non issus de son centre de formation. Les Dogues ont encaissé 386 M€ depuis 2014. L'Ajax Amsterdam et le Red Bull Salzbourg sont les deux autres écuries présentes sur le podium, au pied duquel on trouve l'AS Monaco (218 M€). La question étant : comme Lille peut-il se retrouver dans le rouge financièrement après avoir récupéré autant d'argent ?

Encore une étude intéressante du CIES.

Et toujours cette question : où va l'oseille ? https://t.co/onqWZiv8PT — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) January 24, 2024

