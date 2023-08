LOSC : les Dogues sont fixés pour les playoffs de l'Europa League Conférence

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après une saison sans Coupe d'Europe, le LOSC s'apprête à renouer avec les compétitions continentales. Ce ne sera pas la C1 et son faste, comme il y a deux ans, mais l'Europa League Conférence, qui connaît sa troisième année d'existence. La conséquence d'une très frustrante dernière journée de L1 2022-23 pour les Dogues, 4es et donc qualifiés pour l'Europa League au coup d'envoi, mais 5es et donc expédiés en C4 après leur nul à Troyes.

Match aller en France

Le LOSC fera son entrée en Europa League Conférence lors des playoffs, qui se disputeront les deux derniers jeudis du mois d'août. Ce sera la dernière étape avant les poules, qui débuteront au mois de septembre. Le tirage au sort des playoffs avait lieu ce lundi à Nyon, au siège de l'UEFA. Il a offert une double opposition contre les Féroiens de Thorshavn ou les Croates de Rijeka. L'identité de l'adversaire des hommes de Paulo Fonseca sera arrêtée jeudi de la semaine prochaine ou dans trois jours si un gros score a lieu dès le match aller...

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

Récupération haute ➡️ Petit pont ➡️ 14 passes ➡️ Accélération ➡️ Frissons 😱 pic.twitter.com/1m6AgcTkmD — LOSC (@losclive) August 7, 2023

Podcast Men's Up Life