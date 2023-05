LOSC – Mercato : les Dogues veulent piocher en Belgique

Lille prépare le mercato estival ! Selon les informations d’Ekrem Konur, le LOSC va formuler une première offre à Eupen pour recruter l’attaquant ivoirien, Konan N'Dri. Cette saison avec le club belge, l’homme de 24 ans à marquer 7 buts en 33 matchs de première division. En fin de contrat en juin 2024, Konan N'Dri est évalué à 1,5 millions d’euros par le site Transfermarkt.

🚨 #EXCL• Lille will make an opening bid for Eupen's 22-year-old winger Konan N'Dri. 🇨🇮 🔴#LOSC pic.twitter.com/mfUNUbjv0W