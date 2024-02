LOSC, OGC Nice, Stade de Reims : Lille s'écroule, Nice n'y arrive plus, Reims renoue avec le succès

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC avait ce dimanche une belle occasion de se hisser sur la troisième marche de la Ligue 1 en cas de succès sur la pelouse de Toulouse. Et il en était même fortement question à la pause de cette rencontre puisque les joueurs de Paulo Fonseca avaient ouvert le score à la 45e minute sur un superbe but de Haraldsson, d'une frappe enroulée du pied droit après un service de David.

Nice n'y arrive plus

Problème, les Dogues sont retombés dans leurs travers au retour du vestiaire. Dès la 49e minute, à la suite d'un corner, et d'une déviation de Magri, Mawissa Elebi, seul au second poteau, égalisait du pied droit. Dix minutes plus tard, sans que le LOSC se soit montré dangereux, le TFC obtenait un pénalty à la suite d'une faute de Tiago Santos sur Gboho. Sierro prenait Chevalier à contre-pied. A la 66e minute, les locaux faisaient même le break avec un but de Dallinga qui, dans l'axe, trompait le gardien lillois d'un astucieux ballon piqué. Avec cette défaite, le club lillois reste à la 5e place du classement avec 38 points au compteur.

Dans les autres rencontres disputées à 15 heures, l'OGC Nice a confirmé ses soucis actuels. En étant incapable de prendre l'avantage, à domicile, sur Clermont (0-0). Les Aiglons sont désormais en 4e position au classement avec un point de retard sur l'AS Monaco (3e, 41 points). Le Stade de Reims, enfin, réduit à dix avec l'expulsion de Foket (66e), a réussi un petit exploit sur la pelouse du Havre (2-1). Les Rémois avaient ouvert le score par Daramy (64e), avant que le HAC égalise sur penalty par l'intermédiaire de Touré (74e). Dans les arrêts de jeu, et en infériorité numérique, les Rémois ont finalement pris l'avantage sur pénalty, toujours par Daramy, alors que le gardien havrais avait repoussé au préalable la tentative de Ito.

Podcast Men's Up Life