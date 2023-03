LOSC : Olivier Létang affiche ses ambitions pour la fin de saison

Le LOSC ayant enfin fait preuve de réalisme à l'occasion de sa victoire sur la pelouse du Toulouse FC (2-0) samedi en fin d'après-midi, Olivier Létang n'était pas peur fier dans son équipe.

En zone mixte, le président des Dogues a fixé le cap de la fin de saison … Voyant plus loin que l'actuelle cinquième place tenue par le LOSC dans l'attente du match de Rennes à Paris :

« Indépendamment du contenu, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est repartir avec les trois points pour s'offrir une fin de saison excitante, pour se donner rendez-vous à cinq matches de la fin et voir ce qu'on pourra jouer définitivement. Ne nous donnons pas de limites. Il reste dix matches, on est en capacité de battre n'importe qui. Il faut qu'on mürisse. On a payé aussi parfois chèrement le fait de ne pas être plus cliniques. Ce soir, on l'a été. »