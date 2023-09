LOSC, OM : le rêve lillois de Cabella et son ahurissant souvenir marseillais

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Qu'on se le dise, Rémy Cabella a de l'ambition à revendre. Et comme il l'explique au magazine So Foot, il souhaite plus que tout remporter un trophée cette saisons sous les couleurs du LOSC. Qu'il soit français ou même européen. "Après la Russie, je suis donc d’abord revenu trois mois à Montpellier, puis je suis parti en vacances et Lille a pris contact avec nous. Dès que le LOSC est arrivé, ça a été le LOSC et rien d’autre. Je rêve de gagner un titre avec ce club, n’importe lequel, vous choisissez… Un, deux, ou les trois !"

"Dans le coffre de la voiture"

Jamais avare de bons mots, et de confidences, le milieu de terrain si doué techniquement est revenu pour So Foot sur un souvenir stupéfiant. Alors qu'il portait les couleurs de l'OM, avant, donc, de rejoindre l'ASSE. "C’est une soirée à Marseille. On était dans une période compliquée, et lors du match précédent au Vélodrome, où on avait perdu contre Rennes (2-5), les supporters avaient fait grève pendant un quart d’heure. Quand ils sont arrivés dans le stade, il y avait déjà 0-3. On a vu des sauvages qui sautaient sur les grillages, ça a été très compliqué pour nous, et le match suivant, contre Bordeaux, après le coup de sifflet final, on nous dit : "Les gars, vous allez rester là. On attend que les flics arrivent. Ils vont bloquer toutes les routes jusqu’à la Commanderie car là, tout le monde vous attend dehors…" Un joueur du groupe n’a pas voulu attendre. Il est rentré chez lui dans le coffre de la voiture de ses parents. C’était ça, Marseille, mais quand tu passes par l’OM, tu gagnes dix ans. Il y a une ferveur incroyable dans les deux sens : quand tu gagnes, tu es tout là-haut, mais quand tu perds, surtout à notre époque, où le club traversait une période très difficile, tu dois affronter la haine de tes supporters."

Podcast Men's Up Life