LOSC, OM : un Lillois pure souche n'oubliera jamais le Vélodrome

Il est des souvenirs qui marquent. Plus que d'autres. Et pour tout joueur professionnel, la première apparition en équipe première reste un moment fort. Forcément. Dans un entretien accordé au site officiel du club nordiste, Lucas Chevalier, le gardien du LOSC est ainsi revenu sur ses débuts dans les cages lilloises, un soir de septembre 2022.

Beaucoup de sang-froid

Pas des plus simples lorsqu'il faut affronter le stade Vélodrome et les supporters de l'OM. Extrait.

"Je me souviens que je n’ai rien mangé de la journée et que je ne pouvais pas parler ce jour-là. C’était très, très difficile à gérer émotionnellement. Je ne sais même pas si j’aurais envie de revivre ce sentiment parce qu’il y avait aussi toute cette pression autour de moi. Il y avait beaucoup d’attentes. Et puis c’était à Marseille, dans une ambiance à laquelle je n’étais alors pas habitué. Mais je voulais montrer que j'étais présent. Je pense que j'ai plutôt bien joué ce soir-là, même si nous avons perdu (2-1, le 10/09/22). Et surtout, j’avais fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et d’ailleurs, c’est aussi ce qui m’a donné confiance pour l’avenir. Mais oui, c’est un moment gravé dans ma mémoire. "

