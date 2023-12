LOSC : où et quand suivre le tirage des barrages de la Ligue Europa Conférence ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence aura lieu le lundi 18 décembre à Nyon (Suisse) et débutera à 14 heures. Il sera diffusé sur Canal+ Foot et RMC Sport 1 ainsi qu'en streaming sur le site de l’UEFA. But ! Football Club proposera également un direct commenté du tirage au sort.

Les 16 équipes en lice pour les barrages :

Têtes de série : Eintracht Francfort (ALL), Ludogorets (BUL), Ferencvaros (HON), Legia Varsovie (BUL), Slovan Bratislava (SVK), La Gantoise (BEL), Dinamo Zagreb (CRO), Bodo/Glimt (NOR).

Reversés de la Ligue Europa : Molde (NOR), Servette de Genève (SUI), Maccabi Haïfa (ISR), Union Saint-Gilloise (BEL), Olympiakos (GRE), Ajax Amsterdam (P.-B.), Bétis Séville (ESP), Sturm Graz (AUT).

Pour les vainqueurs de groupes dont le LOSC, il faudra attendre le mois de février prochain pour être fixé sur les huitièmes de finale.

