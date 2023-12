LOSC - PSG : Fonseca annonce deux bonnes nouvelles et craint le Paris de Luis Enrique

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point santé

« Jonathan (David) et Ivan (Cavaleiro) sont prêts. Aujourd’hui, on avait tous les joueurs à l’entraînement. Il ne manque plus que Tiago Djalo qui serait prêt à rejouer après les deux prochains matchs. C’est l’unique joueur qui n’est pas disponible demain ».

Jonathan David titulaire

« Il peut. Il a fait le dernier entraînement en étant bien ».

Sur la nécessité du turn-over

« Le turn-over était très important pour faire souffler les joueurs et faire jouer les jeunes. Avec la Ligue Europa Conférence, nous avons peu de temps de récupération et forcément c’est très important. Aujourd’hui, l’équipe est physiquement et mentalement bien. Les joueurs sont motivés (…) Nous sommes en bonne position au classement ».

« Aujourd’hui, le PSG est davantage une équipe »

Sur l’opposition face à Paris

« C’est toujours difficile de jouer contre le PSG. L’an dernier, c’était très difficile de perdre 7-1. Cette année, nous voulons être plus équilibré contre eux. Demain, le plus important est d’avoir le courage pour jouer notre jeu, avoir l’initiative et avoir le ballon. Il faudra que l’on défende bien ».

Sur le PSG de Luis Enrique

« Aujourd’hui, le PSG est davantage une équipe. C’est aussi le travail de l’entraîneur mais ça joue beaucoup plus collectif : défensivement et offensivement. C’est vrai que cette année, ils n’ont plus de Neymar ou de Messi mais ils ont Dembélé, des joueurs plus forts collectivement… »

T.Santos vs Mbappé ?

« On peut tout préparer en amont mais, contre Mbappé, nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Mbappé est imprévisible… Je ne sais pas si Tiago jouera ou si ce sera un autre face à lui ».

Sur l’argent nerf de la guerre

« Je pense que l’argent fait la différence. Aujourd’hui, le PSG fait la différence car il est en capacité d’acheter 4-5 joueurs à plus de 50 M€. Pour les autres clubs, c’est impossible d’avoir ne serait-ce qu’un joueur comme ça… C’est difficile mais c’est aussi une motivation pour un club comme nous. On ne peut pas investir comme ça donc il faut faire nos investissements sur des jeunes joueurs. C’est difficile pour Lille d’être champion. Ce n’est pas impossible mais c’est difficile…»

