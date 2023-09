LOSC : Umtiti évoque ses déboires au Barça et encense Will Still avant Reims

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ses déboires au Barça

Il y a des moments très difficiles que j'ai pu vivre mais honnêtement, c'est derrière moi. J'ai fait un gros travail là-dessus car j'avais pas mal de rancoeur, pas mal de choses en moi et au final, ça ne me permettait pas d'avancer. C'est la vie, j'ai compris que dans une carrière, il y a des hauts, des bas, des choses qui se passent, certaines que je ne peux pas gérer tout seul. On s'adapte à la situation, c'est comme ça maintenant. C'est un message que je fais passer aux jeunes, il faut vraiment vivre le moment présent, prendre tout ce qu'il y a à prendre, qu'on prenne conscience qu'on a la chance de faire un métier incroyable et, quand on est en bonne santé, vraiment il faut en profiter.

Ses objectifs

"Je me sens mieux, j'ai vraiment besoin d'enchaîner les matches. Je suis venu avec quinze jours de retard pendant la prépa, ensuite j'ai eu une petite lésion (psoas), il fallait que je rattrape le rythme du groupe. On a fait un bon travail avec le staff. Maintenant, il n'y a que les matches qui vont faire que je vais reprendre ce rythme. Mais je me sens de mieux en mieux. Par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, je sais exactement où je veux aller, ce que je dois faire pour aller là-haut."

L'équipe de France

"On joue au foot pour taper le plus haut possible. Après, il y a des étapes, je n'ai pas du tout envie de les sauter, je suis très lucide là-dessus. Je veux m'installer dans un club qui me correspond, pour faire de bonnes choses et qu'on puisse voir mes qualités. Il y aura des étapes, enchaîner les matches, être performant, ensuite, le reste viendra. J'ai vécu de très belles années dans ce maillot bleu, mais actuellement c'est vraiment Lille, faire de bonnes perfs, gagner des matches..."

Reims

"Ils ont un bon coach (Will Still), un tacticien, qui aime mettre en difficulté ses adversaires en s'adaptant un peu à l'équipe qu'il a en face, en changeant parfois un peu le positionnement de ses joueurs. C'est bien. Ce sont des choses qui ne se font pas beaucoup, peu d'entraîneurs osent faire ce qu'il fait. Avoir une équipe comme ça, moi j'adore. On a bien travaillé pour essayer de trouver leurs points faibles et essayer de voir sur quoi eux nous ont mis en difficulté la saison dernière. On a deux bons tacticiens, on va voir quelle équipe va s'en sortir le mieux."

