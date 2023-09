LOSC : Umtiti pousse un premier coup de gueule après Rennes

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Samuel Umtiti se souviendra de sa première titularisation sous le maillot lillois ! Pendant une heure et quart, tout s'est très bien passé. Les Dogues menaient 2-0 sur la pelouse de Rennes et semblaient avoir enfin lancé leur saison. Et puis, à un quart d'heure de la fin, Lucas Chevalier a manqué une relance, les Bretons ont réduit la marque avant d'égaliser à la dernière minute. Une vraie frustration pour le défenseur central de 29 ans, qui a pointé du doigt le manque de leadership de son équipe ainsi que sa propension à trop jouer.

"Le beau jeu, on s'en fout un peu"

"Je me suis vite rendu compte que notre équipe manque de leadership, de calme. Il faut mieux gérer certaines situations. Il y a un potentiel dans cette équipe, mais ce n'est qu'un mot. Il faut le démontrer sur le terrain. Rennes n'a pas mis une grosse pression. On pouvait donc se permettre de repartir de derrière. Mais à un certain moment, on s'est mis le feu nous-mêmes. Quand tu gagnes, si tu dois la dégager, tu la dégages. Chacun amène son expérience. Je ne suis pas le Bon Dieu. Je dois apporter mon petit plus pour que l'équipe comprenne que pour gagner des matches, il faut être "chien" parfois. Et que le beau jeu, on s'en fout un peu."

🔚 Full time in Rennes. The points are shared.



🔜 We'll be back coming Wednesday for our first Conference League game!



🔴⚫️ 2 - 2 ⚜️ | #SRFCLOSC pic.twitter.com/4epv4aE8VI — LOSC (@LOSC_EN) September 16, 2023

