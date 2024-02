LOSC : un David retrouvé et Zhegrova en feu atomisent Clermont

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Puisqu'il paraît que les hommes mentent mais pas les chiffres, en voici quelques-uns : face à Clermont, le LOSC a tiré 23 fois au but contre 4 à son adversaire. Il a inscrit 4 buts en 30 minutes, entre la 9e et la 39e. Leur possession de balle a tourné aux alentours des 60% et ils ont tiré 12 corners (1 seul pour Clermont). Alors, c'est vrai, en face, il y avait une lanterne rouge bien pâle. S'il se montre aussi friable défensivement, aussi faible dans le jeu et aussi inefficace en attaque, Clermont sera relégué bien avant la dernière journée. Mais ce n'est pas une raison pour dévalué le succès de Lille.

David, un buteur retrouvé

Un succès qui porte la marque de deux hommes, Jonathan David et Edon Zhegrova. L'attaquant canadien a inscrit un doublé symbolique de sa confiance retrouvée. A la 9e, bien lancé dans la profondeur par Gomes, il a fixé le gardien auvergnat et placé une frappe imparable de l'intérieur du droit. A la 37e, il a profité d'une énorme erreur du portier clermontois, qui était sorti de sa surface pour intercepter une ouverture mais a raté son contrôle. David a pressé, récupéré le ballon et marqué dans le but vide. Efficacité et opportunisme, deux qualités d'un buteur en confiance. Zhegrova, lui, a inscrit un superbe but à la 39e d'une frappe du gauche de 25 mètres dans la lucarne. Mais il a surtout été un danger constant pour les visiteurs par ses dribbles déroutants, sa percussion et sa vision du jeu.

Avec ce succès 4-0, le LOSC a doublé Monaco, tenu en échec à domicile par Le Havre (1-1), au classement. Il a surtout amélioré sa différence de buts (+14 contre +12 à Brest et +9 à l'ASM). En attendant le résultat du SB29 contre l'OGC Nice, les Dogues sont 3es du classement, à trois longueurs des Aiglons. Ils vont pouvoir suivre tranquillement le choc entre Bretons et Azuréens, sachant qu'un nul ferait leurs affaires.

🔴⚪️ Le LOSC étrille Clermont à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Lors du troisième but inscrit par les Dogues grâce à Jonathan David, le gardien Mory Diaw s'est troué en sortant de sa surface.https://t.co/VlniYHZpae — RMC Sport (@RMCsport) February 4, 2024

