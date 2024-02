LOSC : un Lillois visé plus que d'autres par Fonseca ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Vous avez eu l'occasion de lire ces propos, ce matin sur notre site. Ceux d'un entraîneur pas content, alors que sa formation du LOSC restait une facile victoire face au Havre. Mais Paulo Fonseca, face aux médias, n'avait pas du tout apprécié certains comportements et notamment ceux des entrants contre la formation normande.

"Les meilleurs joueurs pour l'équipe"

"Après le troisième but, nous devons continuer à être les mêmes. Quelques joueurs se sont relâchés, certains ont pensé que le match était pour eux individuellement, pour briller, pour être la star. Je n’aime pas les joueurs qui veulent être des stars, j’aime des joueurs qui veulent jouer pour l’équipe à tous les moments. Certains qui sont entrés ne sont pas rentrés pour l’équipe, n’ont pas travaillé pour l’équipe. Quand c’est comme ça, c’est difficile."

Toujours au travers de certains propos, on se demande si Edon Zhegrova, moins performant contre l'OL et le PSG, n'est pas dans le viseur de son entraîneur. Car le joueur, qui avait été placé sur le banc de touche face au HAC, n'a pas été couvert d'éloges au terme de la rencontre. "Ce n’était pas une punition pour Zhegrova, c’était une option. Je pense que je dois voir ce qui est le meilleur pour l’équipe. Maintenant, sur les semaines de travail et les derniers matches, j’ai choisi les joueurs qui étaient les meilleurs pour l’équipe."

