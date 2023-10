RC Lens - LOSC : Cabella se paye les supporters lensois après le derby

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dimanche dernier avait lieu le 118e derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC. Une rencontre qui s'est soldé sur un match nul (1-1), Deiver Machado (70e) ayant répondu à l'ouverture du score lilloise de Benjamin André (45+2e). Durant le match, Rémy Cabella a été invectivé et insulté par des supporters lensois au moment de tirer un corner.

"Je m'attendais à plus de bruit pour un derby"

Repostant la vidéo de ce moment en story de son compte Instagram, le milieu offensif lillois a adressé un tacle aux supporters du RC Lens et à l'ambiance mise durant ce 118e derby du Nord. "Bah oui, je rigole, on t'a pas appris à bien parler. Je m'attendais à plus de bruit pour un derby hein", s'est fendu le numéro 10 des Dogues.

Ahahah Rémy Cabella qui répond aux insultes des Lensois 🥰 pic.twitter.com/uuk7J4yIb2 — L'Actu Des Dogues 🔴 (@actudesdogues) October 10, 2023

