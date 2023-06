LOSC - Mercato : en attendant David, Lille remplit déjà ses caisses !

Les statistiques sont formelles : 29 matches disputés cette saison en Ligue 1 et pas le moindre but inscrit. Reste que Timothy Weah, fils de l'ancienne star du PSG, et international américain, va connaître un mercato agité avec un transfert dans un club huppé : la Juventus Turin.

Ce n'est plus un secret, certes, mais ce qui est surprenant et révélé par Fabrizio Romano, c'est le montant du transfert. Pas moins de douze millions d'euros. Intéressant quand on sait que le LOSC doit également, en cas de belle offre, toucher le pactole avec la vente de Jonathan David qui, lui, pourrait rapporter près de 60 millions d'euros.

Juventus and Lille are finalising details of Timothy Weah deal — about structure of the agreement and payment terms of the fee close to €12m. ⚪️⚫️🇺🇸 #Juve



Weah has already accepted terms since yesterday — he wants Juventus move. pic.twitter.com/AFFq6pl5Gv