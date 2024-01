LOSC Mercato : l'IA détourne Fonseca de l'OM pour l'envoyer au FC Barcelone !

Depuis quatre jours que Xavi a annoncé qu'il quitterait le FC Barcelone à la fin de la saison, les médias catalans multiplient les pistes pour sa succession. Jürgen Klopp est le favori des socios mais il a dit vouloir faire une année sabbatique après Liverpool. Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Allemagne) ou encore Thiago Motta (Bologne) ont tous été cités. Mais pour une intelligence artificielle, les deux meilleurs candidats seraient Imanol Alguacil (Real Sociedad) et... Paulo Fonseca (LOSC) !

La société polonaise Synerise a demandé à une IA de déterminer le meilleur profil pour entraîner le Barça en prenant en compte les attentes des Blaugranas en termes de jeu et les spécificités de chaque coach (jeu offensif, pressing...). Il s'avère donc qu'Alguacil, qui réalise un travail remarquable avec le futur adversaire du PSG en C1, arrive en tête, devant Fonseca, dont le travail à Lille est également salué. Un Fonseca qui sera libre en juin et que l'OM, qui le voulait déjà l'été dernier, verrait bien succéder à Gennaro Gattuso. Mais si le Barça cogne à sa porte...

