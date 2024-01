LOSC - Mercato : c'est bouclé pour Djalo, le plus gros transfert de l’histoire de la L1 bientôt à Lille ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Lenny Yoro pourrait être le plus gros transfert de la Ligue 1 pour un défenseur. On le sait, Lille vend bien, Leao, Osimhen, Nicolas Pépé, Botman, tous ces joueurs sont partis pour des sommes astronomiques. Leny Yoro pourrait être le suivant sur la liste d’après Téléfoot. Ses performances sont observées en Europe.

Enfin bouclé pour Djalo à la Juve !

Impressionnant pour son jeune âge, le jeune défenseur central lillois connaît des débuts glorieux avec le LOSC. Paris, le Real et Liverpool sont déjà sur ses côtes et pourraient lâcher un sacré chèque pour se le procurer, toujours d’après Téléfoot. Par ailleurs, Fabrizio Romano annonce que tout est bouclé pour Tiago Djalo à la Juventus ! Un accord a été trouvé entre les 3 parties avec une visite médicale prévue ce mercredi. Le LOSC percevra 3,5 millions d'euros et une clause de 10% à la revente du joueur, qui signera un contrat jusqu'en 2028 à Turin.

