LOSC - Mercato : le PSG, l'OL et le Real Madrid prêts à s'arracher une pépite des Dogues ?

A seulement 17 ans, Leny Yoro s'est fait une place de choix dans la rotation du LOSC. International Espoirs, le défenseur central profite du départ de José Fonte et des blessures à son poste pour gratter du temps de jeu et se montrer.

Des clubs anglais également sur Yoro

Et ses prestations ne passent pas inaperçues. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts en Turquie, Yoro a de nombreuses touches. En L1, le PSG et l'OL suivraient le défenseur de près. Et Yoro aurait aussi tapé dans l'oeil du Real Madrid, d'Arsenal, Tottenham et Manchester United. A suivre...

🚨#EXCL | PSG, Lyon, Real Madrid, Arsenal, Tottenham and Manchester United are monitoring the situation of Lille's 17-year-old French defender Leny Yoro. 🇫🇷 🔴 #LOSC pic.twitter.com/jrTAsYDrct — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 18, 2023

