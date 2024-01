LOSC Mercato : les Dogues ciblent un ailier de poche très côté

Le LOSC souhaite définitivement recruter un ailier durant ce mercato hivernal. En cette fin de marché, les Dogues se jettent à présent sur un joueur du championnat portugais.

Selon Ekrem Konur, Tiago Morais, joueur de Boavista, serait dans l'œil des dirigeants lillois. Seulement les Nordistes devront se dépêcher, puisque la même source annonce la présence du Sporting Portugal, du Benfica, et du Panathinaïkos. De quoi ajouter un peu de sel dans les négociations. A 20 ans, Tiago Morais, ailier de poche (1,68m), est sous contrat avec Boavista jusqu'en 2026. Il totalise 6 buts et 4 passes décisives cette saison.

