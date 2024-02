LOSC Mercato : les Dogues sur la piste d'un attaquant de Liga ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce h'est que le début et cela va durer plusieurs mois. On parle ici des rumeurs liées au prochain mercato estival. Ainsi, et selon le média Africafoot, les dirigeants du LOSC auraient déjà attaqué un dossier bien précis en vue de la saison prochaine : l'attaquant Haissem Hassan.

Ce dernier, arrivé à Villarreal à l'été 2020, a été prêté cette saison à un autre club espagnol, le Sporting Gijon. Toujours selon le média, le LOSC aurait même déjà contacté les agents du joueur pour un éventuel transfert alors que le contrat d'Hassan avec Villarreal se termine au mois de juin 2025.

A suivre.

