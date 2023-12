LOSC – Mercato : Paulo Fonseca met déjà la pression sur ses dirigeants

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les besoins : Paulo Fonseca veut toujours un attaquant

Frustré lors du Mercato d’été de n’avoir obtenu un réel back-up à Jonathan David et régulièrement obligé d’utiliser Yusuf Yazici en pointe faute d’autres solutions, Paulo Fonseca ne s’est pas caché : « Un attaquant au Mercato ? Oui, j’ai besoin de ce cadeau. Tout le monde connaît la situation. Nous avons besoin d’un attaquant et peut-être d’un autre joueur. J’ai parlé avec le président. Nous travaillons sur des solutions ». L’autre besoin se situe en défense avec la blessure de Bafodé Diakité (out deux mois !) et les incertitudes sur le retour en forme de Tiago Djalo, libre dans six mois et sur le départ (Inter Milan ? FC Barcelone ?).

Les moyens : il faudra être malin ou vendre un crack

Merlin Partner, le propriétaire du LOSC, n’est clairement pas un philanthrope prêt à remettre au pot. Olivier Létang le sait et doit composer avec cet état de fait. Dans l’idéal, pour mener son Mercato, Lille devrait être contraint de vendre un gros joueur, quitte à le remplacer.

David ou Yoro, les clés du Mercato d’hiver ?

Le dossier-clé de janvier : Leny Yoro

Défenseur du Top 5 européen gagnant le plus de duels (80,6%), le Dogue de 18 ans rend fou tous les plus grands clubs. Si le LOSC ne parvient pas à trouver preneur à 50 M€ en janvier pour Jonathan David (les courtisans du Canadien semblent vouloir attendre l’été pour négocier le tarif à la baisse), il est probable que Yoro – dragué par Jorge Mendes – soit sacrifié. En plus du PSG, plusieurs cadors européens (Real Madrid, Bayern Munich) ont des vues sur lui.

Les premières pistes : Ramazani (Almeria), Simon (FC Nantes), Ekitike (PSG), Mara (Southampton), H.Diallo (Al-Shabab), Conte (SC Bastia), Saldanha (Partizan), Moumbagna (Bodo/Glimt)…

