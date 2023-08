LOSC – Mercato : un ancien Dogue va rejoindre José Fonte à Braga

José Fonte a décidé de quitter le LOSC cet été après cinq ans de bons et loyaux services dans le Nord, avec un titre de champion de France à la clé sous les ordres de Christophe Galtier. Et son club de Braga va accueillir un autre ancien lillois.

Selon Foot Mercato, le club portugais va enregistrer l'arrivée de Rony Lopes. Prêté à l'ESTAC la saison passée, Lopes va quitter le FC Séville et s'engager avec Braga jusqu'en 2026.

🚨EXCL : 🔴⚪️🇵🇹 #Liga |



◉ Rony Lopes will leave Sevilla and sign for SC Braga a contract valid until June 2026.



◉ Braga gave everything to sign him as they believe he's a crucial piece to their sporting project. https://t.co/B7FgTkNhit pic.twitter.com/lpO6oZN1BL