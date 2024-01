LOSC - Mercato : un géant anglais s'attaque à Yoro, Zhegrova a des courtisans pour cet hiver

On le sait, Leny Yoro est désormais suivi par les plus grands clubs européens après son exceptionnelle première partie de saison. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City ou encore Liverpool sont à l'affut mais le LOSC espère conserver et même prolonger son défenseur central de 18 ans. Cependant, Ekrem Konur annonce ce lundi que les Reds sont en négociations pour recruter Yoro. Etonnant car ils ont déjà un compartiment défensif très dense avec Van Dijk et Konaté, ainsi que Gomez, Matip et Quansah...

Yoro n'est pas le seul Lillois courtisé. Le journaliste allemand Florian Plettenberg annonce que de nombreux clubs de Bundesliga s'intéressent à Edon Zhegrova, lui aussi auteur d'une excellente première partie de saison avec le LOSC. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier kosovar né en Allemagne serait ouvert à un départ cet hiver et pourrait être cédé moyennant un chèque de 20 M€ par les Dogues. Il aurait également des touches en Angleterre et en Espagne...

Edon Zhegrova, one to watch for the Bundesliga now! Many clubs from Germany are monitoring him. Several talks took place.



➡️ The 24 y/o from Lille, born in Herford, is open for a transfer in winter

➡️ Price tag: €17-20m.



Zhegrova has also a market in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and 🇪🇸. But his… pic.twitter.com/HWsdv3TqeQ