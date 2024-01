LOSC - Mercato : un Portugais pourrait en chasser un autre chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

1 but, 2 passes décisives en 17 matches : Ivan Cavaleiro déçoit depuis son arrivée à Lille et son rendement est pour beaucoup dans la volonté du LOSC de recruter un autre ailier cet hiver. Et selon L'Equipe, le club nordiste est sur la piste d'un autre joueur portugais.

Borges (FC Porto) devrait débarquer

Il s'agit de Gonçalo Borges (22 ans), l'ailier du FC Porto. Le LOSC aurait déjà formulé une demande de prêt pour le joueur, qui a participé à 14 rencontres cette saison, délivrant trois passes décisives. "Les discussions avancent alors que le joueur a été laissé hors du groupe pour affronter Boavista (1-1) vendredi. Le club français doit également faire face à la concurrence de Grenade (Liga)", précise L'Equipe. Selon Record, le natif de Lisbonne va rejoindre les Dogues dans les heures à venir. Un accord serait imminent. Il porterait sur un prêt avec option d'achat de 20 M€.

