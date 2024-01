LOSC Mercato : une troisième recrue en route, on n'arrête plus les Dogues !

Andrej Ilic s'apprête à rejoindre le LOSC. L’attaquant Serbe de Valerenga faisait l’objet de convoitises de clubs français, comme le Toulouse FC. Finalement, ce sont les LOSC qui se sont montrés plus convaincants.

Le joueur va passer sa visite médicale aujourd’hui d’après Fabrizio Romano, le deal est sur le point de se finaliser. Les Lillois auraient déboursé 4 millions d’euros d’après le journaliste italien.

🚨🔴🇷🇸 Understand Lille have agreed on deal to sign Andrej Ilić from Vålerenga, transfer fee around €4m package.



🛫 Medical tests booked for today.



Final details being sorted on personal terms, deal set to be completed. pic.twitter.com/uQmxZ2oiqV