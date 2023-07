LOSC, OM - Mercato : destination exotique pour un flop des deux clubs

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Poncif éculé du milieu du football, le "tout va très bien dans le monde du ballon rond" se vérifie avec Isaac Lihadji. Il y a trois ans, alors qu'il était encore au centre de formation, l'ailier droit à peine majeur était présenté comme le plus grand espoir de l'OM. Il avait fait deux apparitions chez les professionnels lors de la saison 2019-20, sous les ordres d'André Villas-Boas. Un brillant futur l'attendait. Et puis...

Il va signer chez le champion qatari

Et puis, Lihadji a préféré signer son premier contrat professionnel avec le LOSC, qui lui avait fait un pont d'or et l'assurait d'un meilleur temps de jeu qu'à Marseille. Ce qui ne s'est pas produit. Parti en janvier à Sunderland, le minot ne s'est pas non plus imposé chez les Black Cats. Cet été, selon L'Equipe, il devrait prendre la route du... Qatar. Le champion 2023, al-Duhail, serait prêt à l'accueillir, avec la possibilité de disputer la Champions League asiatique. Une trajectoire qui s'apparente à une chute...

