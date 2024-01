LOSC, PSG - Mercato : l'agent de Lenny Yoro annonce la couleur !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On ne sait, encore, quel sera l'avenir à court terme de Lenny Yoro, le prometteur défenseur central du LOSC. Seule certitude, le joueur, âgé de 18 ans et sous contrat jusqu'au mois de juin 2025, disposé d'un agent ambitieux qui n'hésite pas à évoquer la piste PSG dès l'été prochain.

"Il doit faire partie des cibles du PSG"

L'agent en question, Samir Khiat, qui était ce soir sur les ondes de RMC, a clairement annoncé la couleur.

"Un profil comme Lenny Yoro, qu’il y ait prolongation ou pas, ça ne changera rien à la donne sur le mercato d’été. C’est-à-dire que quand vous avez ce type de profil-là avec ces demandes et ces clubs qui s’intéressent au joueur, qu’il ait un an de moins ou de plus, ça ne change pas la donne. (…) Aujourd’hui, c’est un joueur qui doit faire partie des cibles du Paris Saint-Germain comme il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens."

Le PSG cherche un défenseur central en priorité cet hiver



🗣️ Samir Khiat, agent de Yoro, notamment : "Qu'il prolonge ou pas, ça ne changera pas la donne pour cet été. Il doit faire partie des cibles du PSG." pic.twitter.com/vVXLkCxM3Z — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2024

