LOSC, RC Strasbourg - Mercato : la pépite serbe Lukovic a fait son choix, débarquement en L1 programmé

Depuis le début du Mercato, l'attaquant serbe Miloš Luković (18 ans) était ciblé par le LOSC et le RC Strasbourg, alors que le FC Metz s'est retiré de la course avec le retour sous forme de prêt de George Mikautadze.

Selon Fabrizio Romano, le jeune buteur de l'IMT Belgrade, qui était dans le viseur de Chelsea depuis longtemps, va rejoindre Strasbourg. Capitaine de son équipe, il totalise 11 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et restera dans son club jusqu'à cet été, en prêt, avant de rejoindre le Racing.

🚨🔵🇷🇸 Excl: Strasbourg have agreed deal to sign Miloš Luković, talented 18 year old Serbian striker! Here we go.



✈️ Understand Luković travels to France today for medical tests and contract signing soon.



Luković, on Chelsea/BlueCo radar for long time now heading to Strasbourg. pic.twitter.com/EbVCZntRyy