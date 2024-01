Mercato : le LOSC fonce sur un joueur du PSG pour se venger de l'épisode Yoro

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Olivier Létang ne cache plus son agacement vis-à-vis du PSG dans le dossier Leny Yoro. Jeudi, le président a redit que son jeune défenseur central ne quitterait pas le LOSC cet hiver. Point final ? Seul l’avenir le dira mais, en parallèle, les Dogues ont décidé de cibler un joueur parisien : Noha Lemina.

Le Mans, Amiens et Stuttgart aussi intéressés

Selon L’Équipe, le LOSC s'est rapproché du PSG pour tenter de signer le joueur de 18 ans et a prévu de présenter son projet à l’attaquant, prêté à la Sampdoria de Gênes depuis le début de saison. Mais ils ne sont pas les seuls intéressés et d'autres clubs français sont aussi sur les rangs. Foot Mercato confirme l’information et glisse que Le Mans, Amiens et Stuttgart font partie des intéressés. Wolverhampton, un temps intéressé, serait distancé dans course.

La une du journal L'Équipe du samedi 27 janvier



Lire l'édition > https://t.co/URpNSZiTpD pic.twitter.com/ySFbJzldlE — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2024

