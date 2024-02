Mercato : le LOSC a craqué sur un joueur du Stade Rennais !

Le LOSC tient une première cible de choix au mercato. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, le club nordiste surveillerait en effet la situation d’Arnaud Kalimuendo.

Annoncé sur la grille des départs cet hiver au Stade Rennais, l’attaquant de 22 ans a su se remettre dans le sens de la marche et gagner la confiance de son entraîneur Julien Stéphan. Sous contrat jusqu’en 2027, Kalimuendo est estimé à 20 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Lille are monitoring the situation of Rennes' 22-year-old French striker Arnaud Kalimuendo. pic.twitter.com/Jv6RxrpCXx