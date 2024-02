PSG Mercato : Paulo Fonseca fait passer un message à Yoro au LOSC

Courtisé par le PSG cet hiver, Leny Yoro (LOSC, 18 ans) est finalement resté chez les Dogues pour finir la saison. Si Olivier Létang n’a jamais douté être en mesure de conserver son défenseur, Paulo Fonseca est particulièrement soulagé de cette décision.

En conférence de presse, le Portugais a tenu à faire passer un message à Yoro, estimant que la route était encore longue avant de débarquer dans une grosse cylindrée européenne mais qu’à Lille il était entre de bonnes mains pour avancer.

« Peut-être que ce n'est pas facile pour un jeune joueur, qui arrive à ce moment très vite. J'ai parlé avec le joueur, je pense que le principal est qu'il reste concentré sur ce qu'il doit faire cette saison (…) Il doit continuer à être équilibré et humble, c'est le principal. Il l'est je pense. Il joue bien encore. A la fin, on verra. S'il veut avoir la possibilité de jouer à un autre niveau, il doit continuer comme ça, à bien faire les choses ».