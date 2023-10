Montpellier - Clermont : double rebondissement dans l'affaire du pétard !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le match de ce dimanche entre Montpellier et Clermont a été interrompu et n'a pas repris alors que les Montpelliérains menaient 4-2 après qu'un pétard lancé par un des ultras du MHSC ait blessé le gardien clermontois, Mory Diaw. Au lendemain de cet terrible incident, le CF63 a annoncé, dans un communiqué, avoir décidé de porter plainte contre l'agresseur de leur portier.

Montpellier a aussi déposé plainte !

Même chose du côté du MHSC. "Depuis hier (dimanche), le club est toujours abasourdi par les évènements de fin de match que nous condamnons avec la plus grande fermeté.Nous sommes sincèrement soulagés que Mory Diaw n’ait pas été blessé et qu’il puisse honorer sa convocation en sélection. Concernant le volet judiciaire et disciplinaire, une plainte a été déposée ce matin au nom du club contre les individus identifiés comme les auteurs des faits et le MHSC a reçu une convocation devant la Commission de Discipline de la LFP pour sa réunion du mercredi. Alors que la fête avait été belle et les efforts de nos joueurs récompensés par un avantage au score de deux buts il est regrettable que des individus aient pu ainsi jouer contre leur camp et pénaliser tout un club", a indiqué le club montpelliérain dans un communiqué.

Âgé de 24 ans et arrêté dans la foulée de son geste, le lanceur de pétard n'a pu être entendu hier car trop alcoolisé au moment des faits.

