Nouvelle piste au LOSC, Riolo promet du lourd à Nice, accord en vue pour Kean ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

LOSC : Lille prospecte aussi au Portugal

En quête d'un avant-centre lors de ce mercato hivernal pour suppléer Jonathan David à la pointe de son attaque, le LOSC aurait activé une nouvelle piste. Et pour cause, d'après le média portugais, A Bola, les dirigeants lillois se seraient également positionnés sur l'attaquant de Benfica, Petar Musa, aussi courtisé par le Genoa, Bologne, l'Union Berlin et le FC Dallas. Par ailleurs, Tiago Djalo a officiellement quitté Lille pour rejoindre la Juventus Turin, hier. Le défenseur portugais de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2026. Le club nordiste devrait empocher 3,5 M€.

FC Lorient : Katseris arrive chez les Merlus

Le FC Lorient a trouvé en Panos Katseris le latéral droit qu’il recherchait. Selon L’Équipe, le club breton et Catanzaro, 7e de Serie B, ont trouvé un accord pour 1,5 M€ plus 500 000 euros de bonus pour le transfert du Grec de 22 ans, qui devait arriver hier soir en Bretagne pour y passer sa visite médicale.

OGC Nice : Riolo adoube Farioli

Daniel Riolo ne tarit pas d’éloges sur la philosophie de jeu de Francesco Farioli, qui n’est pas totalement aboutie sur le banc de l’OGC Nice. « Quand il aura mis tout cela en place, on aura à Nice un entraîneur de gros niveau », a-t-il assuré au micro de RMC Sport.

🔎 Les méthodes de Francesco Farioli, entraîneur de l'OGC Nice, décryptées par @DanielRiolo



"On aura à Nice un entraîneur de gros niveau" : êtes-vous d'accord avec lui ? #RMCLive pic.twitter.com/uieDMdhEXv — After Foot RMC (@AfterRMC) January 22, 2024

Mais aussi...

Stade Rennais : première pour Matusiwa, Kean fixé ce jeudi ?

Recruté hier par le Stade Rennais, Azor Matusiwa est présent pour la première fois avec le groupe de Julien Stéphan à. Amine Gouiri est de retour à trois jours du choc contre l’OL pour lancer la 19e journée de Ligue 1 (21h). Par ailleurs, le dossier Moise Kean devrait être refermé dès jeudi par le club breton. Selon Nicolo Schira, l’attaquant de la Juventus Turin est attendu dans deux jours à Madrid pour assister au choc des quarts de finale de la Coupe du Roi entre l’Atlético et le Séville FC au Wanda Metropolitano (21h). Il pourrait signer son contrat à cette occasion.

MHSC : porte fermée pour Estève cet hiver

Alors que Maxime Estève aurait fait l'objet d'une offre juteuse de Burnley, Midi Libre affirme que les dirigeants du Montpellier HSC ont fermé la porte à un départ de leur jeune défenseur cet hiver. Le joueur ne serait pas insensible aux sirènes anglaises mais Michel Der Zakarian compte sur lui pour la seconde partie de saison et l'opération maintien.

AS Monaco : le club calme le jeu au sujet d’une vente

Si les rumeurs de vente de l’AS Monaco ont fleuri hier, L’Équipe fait savoir qu’aucune procédure concrète de rachat n’a encore été lancée et aucune autre communication de Dimitri Rybolovlev n’est prévue à court terme. « Mais la vente n’est plus taboue et le Russe sait que son club intéresse. On n’en est pas encore à son départ de l’ASM. Sans savoir si l’on en est très loin non plus », conclut le quotidien sportif qui fait la Une sur ce sujet ce mardi.

Voici la une du mardi 23 janvier



Pour lire le journal > https://t.co/QABnNUhvAF pic.twitter.com/oBKvgCAc42 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 23, 2024

Podcast Men's Up Life