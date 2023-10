OGC Nice : le Gym a tranché pour un éventuel appel concernant Youcef Atal !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Suspendu par la Commission de discipline de la LFP pour sept matchs après avoir relayé un appel à la haine envers les juifs sur les réseaux sociaux, Youcef Atal (27 ans) ne rejouera plus avec l’OGC Nice en 2023… et probablement même plus du tout sous les couleurs des Aiglons alors que son contrat prend fin à l’été 2024.

Pas de dernier match en 2023 pour Atal

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le club azuréen a décidé de ne pas faire appel de la sanction prononcé en première instance contre le latéral droit, déjà mis à pied à titre conservatoire par le Gym dès son retour de sélection algérienne.

Les excuses de Youcef Atal n’ont été entendues ni à la Ligue ni au sein de son club qui ne bataillera pas pour le récupérer. Rappelons que si la sanction contre Atal ne prend effet qu’au 31 octobre, le Fennec ne sera pas réintégré dans l’équipe de Francesco Farioli pour ce week-end face à Clermont. Triste fin pour un joueur qui nous avait tant enchanté à ses débuts en Ligue 1 mais qui s'est perdu entre ses blessures et sa gestion calamiteuse des réseaux sociaux...

Podcast Men's Up Life