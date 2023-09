OL, FC Nantes, PSG : l'option Galtier a germé à Lyon pour l'après-Blanc, Textor a tranché !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Présent hier jeudi à Lyon, John Textor a poursuivi avec le directeur du recrutement, Matthieu Louis-Jean, les recherches pour un nouvel entraîneur. La préparation et le début de saison catastrophique de l'OL (1 point en 4 matches) ont convaincu l'homme d'affaires américain que Laurent Blanc n'était pas l'homme de la situation, surtout que le champion du monde 98 a multiplié les déclarations lunaires. Exit, donc, Blanc, qui ne sera toutefois officiellement débarqué que lorsqu'un successeur aura été trouvé.

Ponsot a pensé à Galtier, Textor a refusé

On sait que Textor a déjà rencontré Graham Potter (ex-Brighton et Chelsea) mais que l'Anglais a refusé. Selon Sky Sport, il serait également en contacts avec Julen Lopetegui (ex-Real Madrid, Séville et Wolverhampton) et Oliver Glasner (passé par Wolfsburg et Francfort). Plus surprenant, RMC assure que Christophe Galtier a été sondé. Libre de tout contrat après son renvoi du PSG en juin, l'ancien coach de Saint-Etienne et Lille, également suivi par le FC Nantes cet été, n'a pas été retenu. Daniel Riolo explique que l'idée a germé dans l'esprit de Vincent Ponsot mais que Textor l'a balayée d'un revers de main.

