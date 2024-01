Le Havre - OL : le patron des arbitres vole au secours d’Angoula et démonte les accusations

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

A l’issue du match Le Havre – OL (3-1), David Friio, le directeur sportif rhodanien, a mis les pieds dans le plat, critiquant avec véhémence l’arbitrage de Gaël Angoula. Forcément, comme ils en ont été victimes avec Clément Turpin, originaire d’Oullins, les supporters lyonnais n’ont pas manqué de souligner le fait que l’ancien défenseur était né au Havre.

Contactée par le Progrès pour répondre aux accusations formulées par Lyon et ses supporters, Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l’arbitrage, a répondu à toutes les polémiques liées au match de dimanche au Stade Océane.

« Il n’y a pas de sujet »

Concernant le tacle de Clinton Mata, qui aurait dû valoir penalty et carton rouge pour Christopher Opéri, Lannony ne déjuge pas son référé ni sa VAR : « Le défenseur havrais tacle de façon maîtrisée le ballon, qu’il touche de sa jambe gauche. Après, on ne peut pas arrêter son geste, il finit sa course sur la cheville de son adversaire mais à aucun moment son tacle n’est pas maîtrisé ».

Quant aux origines de Gaël Angoula, la réponse est aussi limpide : « On a confiance en l’honnêteté et la probité de nos arbitres. Il n’y a pas de sujet ». Pas sûr que les explications ne parviennent à convaincre les fans rhodaniens…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life