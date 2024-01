Le Havre – OL, les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur la pelouse du Havre, Pierre Sage doit faire sans Ernest Nuamah et Mama Baldé, retenus à la CAN. Skelly Alvero, malade, n’est pas dans le groupe. Pas plus que Dejan Lovren (suspendu), Johan Lepenant (blessé) ou Sinaly Diomandé (sur le départ). Première dans le groupe pour les brésiliens Lucas Perri et Adryelson ainsi que pour le prometteur Malick Fofana, arrivé de La Gantoise pour 15 M€.

En face, Luka Elsner doit aussi faire sans quelques joueurs importants comme André Ayew, Abdoulaye Touré ou Mohamed Bayo, partis à la Coupe d’Afrique. Salmier et Logbo sont blessés.

Les compos de Le Havre – OL :

Le Havre : Desmas – Négo, Sangante (cap.), Youté, G.Lloris, Opéri – Kuziaev, Targhalline, Kechta – Casimir, Sabbi.

OL : A.Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Caqueret – Maitland-Niles, Cherki, D.Moreira - Lacazette (cap.).

