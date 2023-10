OL : à quoi sert réellement Santiago Cucci à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Mercredi en fin d’après-midi, dans une allocution de 14 minutes à OL Play rendue gratuite par le club, Santiago Cucci a pris la parole pour répondre aux polémiques autour du club lyonnais. Une sortie qui divise les fans rhodaniens. Alors qu’il y avait une unanimité pour entendre la direction et que quelqu’un prenne la parole, le CEO d’OL Groupe et bras droit de John Textor est désormais la cible de critiques suite à son discours. Il était donc important de clarifier quel est le rôle exact de Cucci et ce qu’il fait au club puisque, visiblement, ce n’est pas clair à l’esprit de tous.

Cucci, c’est le nouveau Thierry Sauvage !

Nommé au début du mois de juillet, le CEO de Dockers n’a pas vocation à remplacer Jean-Michel Aulas dans son rôle d’hypermédiatique président. En interne, il se dit de lui qu’il est surtout pour John Textor ce que Thierry Sauvage (Directeur général d’OL Groupe) était pour JMA pendant de longues années : l’homme qui s’occupe des dossiers de fonds et de la tâche ingrate dévolue à un président, restant à l’écart du sportif pour se consacrer à la branche institutionnelle du poste. Par le passé, on ne s’est jamais offusqué de ne pas entendre dans les médias Thierry Sauvage car Jean-Michel Aulas occupait l’espace. Comme John Textor dirige à distance, et que même ses communiqués justificatifs n’auront pas le même impact qu’un visage qui s’exprime au nom d’Eagle Football, Santiago Cucci est poussé à prendre le rôle au devant de la scène. Il est bien évident que le Basque n’est pas formaté à cela, lui qui vient du milieu de la mode (Levi’s, QuickSilver, Kaporal, Tommy Hilfiger) et n’a jamais eu à gérer une telle médiatisation ou même l'univers du football.

DNCG, audits et gestion au quotidien

Dans les faits, sur quoi Santiago Cucci est-il attendu aujourd’hui ? Déjà dans un rôle d’officiel et de représentation de l’OL dans tous les déplacements – ce qu’il s’est engagé à faire après que son absence à Brest (comme cellui du reste du board) lui a été reproché publiquement – mais aussi et surtout dans un rôle de gestionnaire. Ce n’est pas directement John Textor mais bel et bien lui qui s’est mis en lien avec la DNCG après avoir vu le tout début de son mandat marqué par la décision de l’instance d’encadrer le recrutement (il n’était même pas encore en poste depuis une semaine et découvrait le dossier). Si les relations se sont améliorées avec le gendarme financier français, c’est en partie grâce à lui. C’est également lui qui s’est occupé de l’audit qui a abouti à la note de BBB+ dont il est si fier et qui tend à prouver aux banques que l’OL est solide malgré sa dette (300 M€). D’ailleurs, concernant cette fameuse dette, contractée auprès de 12 banques, c’est lui qui gère tout le volet technique du dossier et détricote l’ancien maillage mis en place par Jean-Michel Aulas pour le simplifier au maximum dans les intérêts du Eagle Football. C’est également lui qui a un rôle auprès des acteurs locaux pour représenter le « boss » John Textor. L’Américain décide et dispose son exécutant de confiance sur place.

Une interview à deux lectures

Pour en revenir à l’interview, qu’a fait Santiago Cucci pendant 14 minutes mercredi finalement ? Il a surtout balayé les polémiques qui s’empilaient. A la base, il n’était pas là pour répondre à la question sur le Directeur sportif éventuel (la stratégie en incombe à John Textor !), parler du sportif, du coach, des ambitions, de Clermont ou même démentir l’histoire du gang des Lyonnais… Il manque sans doute quelqu’un pour s’occuper de ce genre de question. Mais en revanche, il était très intéressant d’entendre Santiago Cucci porter la voix d’Eagle sur la dette du club, la recherche de 300 M€, le départ d’Iconic, la vente de l’Arena, la cession d’OL Reign. Sur ces points, les gens ont eu droit à une explication vulgarisée, en français, et claire de la situation. S’il aurait été intéressant de l’entendre par un autre biais que le service de communication (le dossier Nuamah n’a pas été abordé par exemple), c’est déjà un premier coup de karsher passé au club. Quant au timing, cette interview intervient en période creuse pour ne pas perturber le travail de Fabio Grosso.

Son rôle c'est pas de dire comment l'équipe doit jouer ou dire si un DS doit arriver ou non. Il est là pour rassurer sur toutes les polémiques hors terrain du moment. Il a repris point par point, une à une et délivré le message club. Il a fait ce qui est attendu amha. #OL 2/2 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) October 11, 2023

Podcast Men's Up Life