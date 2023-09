OL : Anthony Lopes a failli en venir aux mains avec des Ultras à Brest !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Battu une nouvelle fois samedi soir sur le terrain du Stade Brestois pour la première de Fabio Grosso (0-1), l’OL est au bord de la crise de nerfs. S’il a encore été le meilleur lyonnais sur le pré, Anthony Lopes a failli perdre les pédales à l’issue de la rencontre.

Lopes a explosé après quelques insultes

Alors qu’il s’était rendu au contact du parcage lyonnais, comme il le fait à chaque match, afin de les féliciter d’avoir fait le déplacement, le Portugais n’a pas apprécié l’attitude et la véhémence de certains supporters comme le rapporte Le Progrès.

« Des insultes ont fusé, et Anthony Lopes est alors sorti de ses gonds. Il a enlevé son masque, ne supportant pas les propos tenus. Le portier lyonnais était ulcéré, hors de lui, et il a fallu du temps pour le récupérer », écrit le média local. Ambiance de crise plus que palpable à Lyon…

Podcast Men's Up Life