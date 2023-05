OL, ASSE : Larqué fracasse Ben Arfa après sa charge sur Aulas

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

« Je n’ai pas toujours partagé les avis, les idées et les décisions de Jean-Michel Aulas, mais je pense qu’Hatem Ben Arfa, s’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve, il aurait pu au moins se pencher sur le passé.Parce que je pense que l’histoire fait aussi partie d’un club. Il ne sait absolument pas où était le club de l’Olympique Lyonnais quand il est arrivé au club, qu’il ne sait rien de ce que Jean-Michel Aulas a fait, que pour lui c'est de l'indifférence totale et c'est pire que tout ! Ce garçon-là a le droit de s’exprimer (…) mais il n'a pas le droit d'insulter quelqu'un qui lui a tout donné. Ce n’est pas parce qu’on ne met pas de gros mots que ce n’est pas insultant (...) C’est cracher sur tout ce qui a été fait par Jean-Michel Aulas, de bien et de moins bien (…) Je pense que dans la balance de Jean-Michel Aulas, entre ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a fait de mal, je trouve que la réaction d’Hatem Ben Arfa est petite. Sa réaction est à l’image du joueur qu’il a été, c’est-à-dire un petit joueur ».